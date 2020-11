Klopjacht op inbrekers Duisburg met buit van 6,5 miljoen euro

De Duitse politie houdt een klopjacht op drie verdachten die bij een douanekantoor hebben ingebroken. De dieven stalen op 1 november 6,5 miljoen euro uit het douanehoofdkantoor van Duisburg.

„De inbraak is professioneel georganiseerd en uitgevoerd. De drie nog niet geïdentificeerde daders gebruikten een boor om vanuit een aangrenzende kamer, in de kelder van het gebouw, naar de kluis te komen”, aldus de politie woensdag in een verklaring.

In de vroege ochtend van 1 november hoorden getuigen boorgeluiden. Een paar uur later zagen zij drie donker geklede mannen met mutsen op een wit busje inladen. Daarna reed het busje weg. Ook werd een andere man bij het douanekantoor gezien, die met zijn auto wegreed in dezelfde richting als het busje. Van deze man is een foto verspreid door de politie.

De politie heeft een beloning uitgeloofd van 100.000 euro voor informatie die leidt tot de arrestatie van de daders of de vondst van het gestolen geld.