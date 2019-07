Klopjacht op Canadese tieners zonder resultaat

De Canadese politie heeft een enorme zoekoperatie naar twee jonge moordverdachten rond het afgelegen plaatsje York Landing in de provincie Manitoba afgeblazen. De twee leken zondag bij een afvalstortplaats te zijn gesignaleerd.

Deze melding leidde tot een grote klopjacht in het gebied met tientallen agenten met hulp van speurhonden, drones, helikopters en vliegtuigen van de luchtmacht. Er is niets gevonden, meldden Canadese media, die beelden tonen van speurende politieagenten die nieuwsgierige beren op een afstand houden. Maandagavond concludeerde de politie dat het niet waarschijnlijk is dat de twee gezochte tieners daar zijn.

De focus van de zoektocht is terug naar Gillan, 90 kilometer ten noordoosten van York Landing. Daar werd 22 juli een uitgebrande auto gevonden die door de voortvluchtigen Kam McLeod (19) en Bryer Schmegelsky (18) zou zijn gebruikt. Zij komen uit de westelijke provincie British Columbia.

De twee vrienden worden verdacht van moord op drie mensen, gepleegd tussen 14 en 19 juli in British Columbia. McLeod en Schmegelsky werkten in een winkel in Port Alberni en zijn 12 juli plotseling in een camper-pick-up vertrokken richting het noorden. De moorden zouden langs hun route zijn gepleegd.