Klopjacht op al eerder veroordeelde serieverkrachter Korfoe

De politie op het Griekse eiland Korfoe is een klopjacht begonnen op een serieverkrachter die in 2012 werd veroordeeld tot 53 jaar gevangenisstraf voor de verkrachting van zes vrouwen, onder wie toeristen. De 47-jarige man werd in augustus 2019 vervroegd vrijgelaten, onder een controversiële nieuwe wet, maar wordt nu beschuldigd van een nieuwe verkrachting.

De politie zei dat ze het Albanese slachtoffer, dat twee dagen eerder als vermist was opgegeven, in een hut op het eiland vonden.

Haar partner, die haar verdwijning meldde, vertelde de politie dat ze de avond ervoor de veroordeelde verkrachter hadden ontmoet.

De vrouw zei tegen de politie dat ze was ontvoerd en herhaaldelijk door hem was verkracht, meldden Griekse media.

Korfoe is een favoriete reisbestemming voor duizenden toeristen.