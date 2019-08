Klopjacht in Kroatië op zesvoudige moordenaar

De politie in Kroatië is op zoek naar een man, die ervan wordt verdacht zes mensen te hebben vermoord. Ze zijn in een huis in de hoofdstad Zagreb neergeschoten.

De politie werd gealarmeerd door buren, die de geweerschoten hoorden. Lokale media meldden dat de verdachte de voormalige echtgenoot was van een van de slachtoffers, die samen met haar partner en vier familieleden is vermoord.

De slachtoffers waren twee mannen, drie vrouwen en een kind, verklaarde politiechef Marko Rasic. Een kind dat in hetzelfde huis werd gevonden, was volgens hem ongedeerd.