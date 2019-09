‘Klokkenluider van gesprek Trump is CIA-agent’

De klokkenluider die aan de basis staat van een politieke rel in de Verenigde Staten is een medewerker van de Amerikaanse inlichtingendienst CIA. Dat zeggen althans drie anonieme bronnen tegen de New York Times.

Over de CIA-agent is verder niet veel bekend, behalve dat hij een tijd heeft gewerkt in het Witte Huis. De klacht die hij indiende die de zaak aan het rollen bracht, is donderdag openbaar gemaakt. Daaruit blijkt dat hij onder andere veel kennis had van het Amerikaanse Europabeleid en goed op de hoogte was van de Oekraïense politiek.

De anonieme klokkenluider trok aan de bel over een telefoontje dat president Donald Trump voerde met zijn Oekraïense ambtgenoot Volodimir Zelenski. De functionaris luisterde zelf niet mee met het gesprek, maar zegt dat medewerkers van het Witte Huis hem informeerden over de inhoud. De kern van de klacht is dat Trump het gesprek zou hebben misbruikt voor politieke doeleinden.