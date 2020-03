Klobuchar stapt uit Democratische voorverkiezingen

De Amerikaanse senator Amy Klobuchar stapt uit de Democratische voorverkiezingen. Dat hebben medewerkers van haar campagneteam bekendgemaakt.

De senator uit Minnesota zegt nu voormalig vicepresident Joe Biden te steunen in zijn poging de Democratische nominatie binnen te halen. Ze zal maandag al samen met Biden op het podium staan bij een toespraak van hem in Dallas.

Klobuchar leek nooit een van de grootste kanshebbers voor de Democratische nominatie, maar wist zich in het begin van de voorverkiezingen toch in de strijd te mengen. Zo kreeg ze de steun van een aantal grote kranten, waaronder The New York Times, en behaalde ze een goed resultaat in Iowa.

Dinsdag zou worden gestemd in de thuisstaat van Klobuchar Minnesota. Dat ze het kort voor Super Tuesday opgeeft kan goed nieuws zijn voor Biden, die er in de peilingen niet goed voor staat. Biden en Klobuchar zijn allebei gematigde kandidaten die het opnemen tegen de linkse Bernie Sanders, die aan kop gaat.

Direct na het bekendmaken van het nieuws door Klobuchar, liet een medewerker van de campagne van Pete Buttigieg weten dat hij ook Biden gaat steunen. Buttigieg maakte zondag bekend zijn campagne niet voort te zetten.