Klimaatwet moet EU naar netto nul uitstoot in 2050 leiden

De Europese Commissie presenteert woensdag haar klimaatwet. Het is het eerste wetgevende deel van de Green Deal, de afspraak tussen de landen om de EU in 2050 klimaatneutraal te maken.

Het dagelijks bestuur van 27 commissarissen moet de voorstellen woensdagmorgen op de wekelijkse vergadering eerst formeel goedkeuren. Als speciale gast mag de 17-jarige Zweedse klimaatactivist Greta Thunberg aanschuiven.

Daarna, naar verwachting kort na het middaguur, legt voorzitter Ursula von der Leyen een verklaring af. Eerste vicevoorzitter en klimaatcommissaris Frans Timmermans rondt af met een persconferentie over de EU-verordening die de lidstaten verplicht de uitstoot van broeikasgassen tot netto nul te verminderen in 2050.

Groene partijen en milieuorganisaties maken zich zorgen dat de wet onvoldoende ambitieus zal zijn, onder meer omdat het reductiedoel voor de CO2-uitstoot voor 2030 pas in september dreigt te worden vastgelegd.

Nederland en elf andere landen hebben Timmermans per brief opgeroepen snel met aangescherpte klimaatdoelen voor 2030 te komen, uiterlijk in juni. Eerder werd afgesproken de uitstoot met 40 procent in 2030 te verminderen ten opzichte van 1990, maar de commissie onderzoekt of dit kan worden verhoogd naar 50 tot 55 procent.

De commissie zou vanaf 2023 elke vijf jaar nieuwe doelen willen vastleggen.