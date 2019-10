Klimaattop verplaatst van Chili naar Spanje

De klimaattop COP25 is verplaatst van de Chileense hoofdstad Santiago naar Madrid. Dat heeft de president van Chili Sebastián Piñera donderdag bekendgemaakt. Chili trok zich woensdag terug als gastheer.

Spanje heeft volgens Chili aangeboden om de top te organiseren vanwege de onrust in het Zuid-Amerikaanse land. In Santiago gaan mensen al weken de straat op om te protesteren tegen de regering van Piñera. Grote delen van de stad worden geblokkeerd door demonstranten en er breken regelmatig rellen uit. De protesten begonnen na een verhoging van de prijzen van het openbaar vervoer.

Chili werd vorig jaar aan het einde van de klimaattop in het Poolse Katowice uitgekozen als de volgende locatie voor een bijeenkomst over het klimaat. Het land werd gekozen, omdat een Zuid-Amerikaans land aan de beurt was om de jaarlijkse klimaattop te organiseren.