Klimaattiener Vrouw van het Jaar in Zweden

De 16-jarige Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg is in Zweden uitgeroepen tot Vrouw van het Jaar. Ze kwam als belangrijkste uit de bus in een enquête in opdracht van de krant Aftonbladet in het kader van Internationale Vrouwendag

Thunberg demonstreert sinds augustus vorig jaar voor de deur van het Zweedse parlement in Stockholm voor een steviger beleid voor klimaatbehoud. De afgelopen tijd bezocht zij ook klimaatdemonstraties van scholieren in andere Europese landen zoals België. „Wow, dat is ongelofelijk. Dat is zeer overweldigend en bijna niet te geloven”, zei de activiste in een reactie.

De activiste bleef in de enquête de partijchef van de christendemocraten Ebba Busch Thor voor.