Klimaattiener voorgedragen voor Nobelprijs

De Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg is voorgedragen voor de Nobelprijs voor de Vrede. Dat gebeurde door enkele leden van Zweedse en Noorse politieke partijen. Vrijdag staan in 1659 steden in 105 landen demonstraties op het programma van jongeren die een beter klimaatbeleid eisen.

De 16-jarige Thunberg demonstreert sinds augustus vorig jaar voor de deur van het Zweedse parlement in Stockholm voor een steviger beleid voor klimaatbehoud. Haar actie heeft inmiddels in tientallen landen navolging gekregen. „Ik ben vereerd en erg dankbaar voor deze nominatie”, zei ze. Eerder deze maand werd de klimaattiener in Zweden uitgeroepen tot Vrouw van het Jaar.

Er zijn dit jaar 301 kandidaten naar voren geschoven voor de vredesprijs. Het gaat om 223 personen en 78 organisaties.