Klimaatmarsen gehouden in tal van steden wereldwijd

In tal van Europese landen, maar ook elders in de wereld, zijn vrijdag mensen de straat opgegaan om zich aan te sluiten bij klimaatprotesten. Zo’n 1500 betogers liepen vrijdagmiddag mee in Maastricht.

De marsen vonden plaats aan de vooravond van de VN-klimaattop in New York, maandag.

In meerdere Duitse steden verzamelden zich vele tienduizenden mensen. Bij de Brandenburger Tor in Berlijn waren volgens de organisatoren naar schatting 80.000 betogers op de been. Eerder was ook al melding gemaakt van 17.000 klimaatbetogers in Freiburg (Baden-Württemberg) en 45.000 in Hamburg.

In het Belgische Antwerpen verzamelden zich 600 tot 800 activisten. Ook werd een klimaatmars gehouden in de hoofdstad Brussel.

Er waren ook acties in Parijs, Londen en Warschau. Later op de dag werden klimaatprotesten gemeld vanuit New York en Washington.

Honderden Ugandese jongeren hielden vrijdag in de buurt van de hoofdstad Kampala hun klimaatprotest. Ze verweten de regering onvoldoende op te treden tegen klimaatverandering. In Uganda is sprake van langere droogtes en zwaardere regenval dan voorheen en dat leidt tot tot overstromingen en aardverschuivingen. In buurland Kenia werd vrijdag ook actie gevoerd.

Maastricht

De mars in Maastricht was georganiseerd door Students for Climate. Volgende week vrijdag volgt in Den Haag nog een landelijke actiedag.

Net als elders in de wereld deden aan het protest in Maastricht veel (spijbelende) scholieren en studenten mee.

Vrijdagmiddag vertrokken vijf scholieren (van 14 tot 18 jaar) te voet vanuit Wageningen naar Den Haag. Tijdens de 120 kilometer lange tocht praten ze met scholieren, boeren en ondernemers. Komende vrijdag eindigt hun tocht in Den Haag, tijdens de landelijke actiedag.