Klimaatmars Brussel trekt 7500 spijbelaars

Klimaatspijbelaars uit België maar ook andere landen trekken donderdag weer massaal door de straten van Brussel. Volgens een schatting van de politie zijn het er zo’n 7500. Een week geleden werden er 11.000 geteld.

De schijnwerpers zijn al de hele dag gericht op de Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg (16), die als eerste school verzuimde met als doel politici tot meer actie te bewegen om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Vanwege alle media-aandacht moest de Brusselse politie eraan te pas komen om haar te beschermen.

Thunberg had eerder op de dag een toespraak gehouden voor EU-politici, waarin ze hen opriep in gesprek te gaan met wetenschappers en de klimaatdoelstellingen aan te scherpen. „Er is niet genoeg tijd om te wachten tot we volwassen zijn”, zei ze.

Voor de zevende donderdag op rij gaan Belgische scholieren de straat, ook in andere steden. Zo werden er in Genk een kleine 5000 verwacht.