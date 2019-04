Klimaatdemonstranten bieden pauze aan

Klimaatdemonstranten van de groepering Extinction Rebellion (XR) hebben aangeboden een aantal belangrijke verkeersknooppunten in Londen te verlaten, mits burgemeester Sadiq Khan met ze in gesprek gaat.

XR wil dat de regering de noodtoestand uitroept voor het klimaat en dat de CO2-uitstoot in 2025 terug is naar nul. Daarnaast wil de beweging dat een volksvertegenwoordiging een noodplan opstelt.

„We willen aantonen dat XR een samenhangende, wereldwijde kracht is, niet een oprisping. Dat blijkt als we zo gedisciplineerd zijn dat we niet alleen ontwrichtende acties kunnen beginnen, maar die ook kunnen beëindigen”, zei een woordvoerder tegen de krant The Guardian. „Dat geeft ons extra gewicht als we met de machthebbers praten over onze drie eisen.”

De groep wil blijven demonstreren op één plek in de Londense wijk Westminster en de andere locaties verlaten.