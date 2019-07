Klimaatbetogers proberen Johnson te stoppen

Activisten hebben geprobeerd de auto met Boris Johnson de weg te versperren bij Buckingham Palace. Daar vraagt de koningin de conservatieve leider woensdagmiddag om een regering te vormen.

De activisten hielden handen vast en vormden een keten op de weg. Ook werd een spandoek uitgerold met de tekst „Climate Emergency”. Op televisiebeelden is te zien dat agenten de weg vrijmaken. De wagen kon vervolgens doorrijden.

De actie is opgeëist door Greenpeace. De milieuorganisatie zegt dat het de bedoeling was de aankomende premier een brief te overhandigen met „oplossingen voor de klimaatnoodsituatie”.