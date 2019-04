Klimaatactivisten Londen houden pauze

Klimaatdemonstranten van de groepering Extinction Rebellion (XR) in Londen hebben een pauze ingelast. Volgens Britse media hielden ze na meer dan tien dagen van blokkades in de Britse hoofdstad donderdagavond een sluitingsceremonie in Hyde Park.

Volgens een van de leiders van het protest was een ‘periode van reflectie’ aangebroken. Sinds 15 april, toen de acties begonnen, arresteerde de politie in Londen ongeveer 1300 demonstranten. Meer dan 10.000 politiemensen werden ingezet.

De graffiti-kunstenaar Banksy lijkt zich bij het protest te hebben aangesloten. Londenaren ontwaarden vrijdagochtend een kunstwerk van hem op een muur bij de Marble Arch bij Hyde Park. Het stelt een kind voor, bij wat lijkt op een pas geplante boom, dat onder andere het embleem van de XR vasthoudt.