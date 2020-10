Klimaatactiviste Thunberg wil dat Amerikanen op Joe Biden stemmen

Klimaatactiviste Greta Thunberg (17) heeft Amerikanen via Twitter opgeroepen bij de komende verkiezingen op de tegenstander van president Donald Trump te stemmen. „Ga je organiseren en zorg dat iedereen op #Biden stemt”, schreef Thunberg op de berichtensite.

De Zweedse tiener zei zich normaliter niet te bemoeien met partijpolitiek, maar de verkiezingen in de Verenigde Staten te belangrijk te vinden om te zwijgen. Trump staat niet bekend als een fan van Thunberg. Hij bespotte haar vorig jaar nog op Twitter. Hij maakte duidelijk het belachelijk te vinden dat Time Magazine haar had uitgeroepen tot Persoon van het Jaar.

Thunberg is een van de bekendste klimaatactivisten in de wereld. Ze begon in 2018 met een ‘schoolstaking’. Ze spijbelde om actie te voeren voor een ambitieuzer klimaatbeleid en heeft ook meegedaan aan protestacties in de VS en andere landen.

De klimaatplannen van Trump en zijn tegenstander lopen nogal uiteen. Zo wil voormalig vicepresident Biden dat zijn land zich blijft houden aan het internationale klimaatverdrag van Parijs. Trump heeft juist een proces in gang gezet om uit dat akkoord te stappen. Hij vindt het verdrag schadelijk voor de VS.