Klimaatactiviste Thunberg aangekomen bij VS

Klimaatactiviste Greta Thunberg is na een zeereis van twee weken aangekomen bij New York. De Zweedse tiener schreef op Twitter dat haar boot voor anker ligt bij Coney Island in Brooklyn.

Thunberg heeft een trip van ongeveer 5550 kilometer achter de rug. Ze vertrok op 14 augustus uit het Engelse Plymouth op het zeiljacht Malizia II. Ze wilde de oceaan op een klimaatneutrale manier oversteken en zal in New York volgende maand een VN-conferentie bijwonen.

De tiener is ook nog van plan de komende tijd naar Canada, Mexico en Chili te gaan. In Santiago wordt in december een klimaatconferentie gehouden. Thunberg groeide uit tot een bekende klimaatactiviste door haar schoolstaking. Ze spijbelde om te demonstreren bij het Zweedse parlement.