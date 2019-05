Klimaat bron van eenheid en verschil in EU

Het klimaat is een van de belangrijkste onderwerpen van de Europese verkiezingen. Het is het enige thema waarin de ”Spitzenkandidaten” verdeeld maar toch ook verenigd staan.

De lijsttrekkers voor de positie van nieuwe Europese Commissievoorzitter gingen woensdagavond in Brussel opnieuw met elkaar in debat. De discussie kwam goed op gang toen het thema klimaatverandering aan bod kwam.

De Nederlandse Frans Timmermans, kandidaat van de Europese sociaaldemocratische fractie, zag het onderwerp als een mogelijkheid om eenheid te creëren tussen de Europese Groenen, Linksen en Socialisten. „Wij drieën werken samen om klimaatverandering tegen te gaan”, aldus Timmermans.

De andere drie kandidaten gaven ook aan zich in te willen zetten voor het klimaat, maar konden desondanks op kritiek van de Nederlander rekenen. Zo vindt hij dat de Duitse christendemocraat Manfred Weber, zijn grootste concurrent, zich niet goed genoeg voor vernieuwende maatregelingen inzet.

Weber daarentegen, vindt dat Timmermans vooral veel roept, maar weinig concreets bereikt. Volgens de christendemocraat is het niet mogelijk om drastische maatregelingen in te voeren, omdat dit vooral de zwaksten in Europa zullen treffen. Hij zet zich daarom liever in voor geleidelijke aanpassingen, gebaseerd op innovatie en nieuwe technologie.

Pijn

Volgens Timmermans lijdt het klimaat juist onder deze geleidelijke aanpak. „Het gaat pijn doen als we nu niets doen. We kunnen niet langer wachten, want dan gaat het alleen maar meer kosten.”

De Tsjech Jan Zahradil, lijsttrekker van de Europese Conservatieven was het, net als Weber, niet met Timmermans eens. Zahradil ziet gevaar in radicale klimaatacties. Hij noemt de wens voor drastische veranderingen „onrealistisch” en pleit daarom ook voor graduele aanpassingen.

De conservatieve lijsttrekker was woensdag, evenals in een voorgaand debat, een buitenbeentje in het gesprek. Waar de andere kandidaten meer Europese aanpak wensen op het gebied van bijvoorbeeld migratie, jeugdwerkloosheid, populisme en belastingen, vond de Tsjech dat deze thema’s vooral door lidstaten zelf moeten worden behandeld.