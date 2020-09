Kleinzoon Robert Kennedy verliest voorverkiezing Massachusetts

Joe Kennedy, kleinzoon van de in 1968 vermoorde Democratische presidentskandidaat Robert F. Kennedy, heeft de Democratische voorverkiezing in de staat Massachusetts verloren van de zittende senator Ed Markey. Die zal zijn zetel verdedigen tegen de Republikeinen in de komende senaatsverkiezingen in de noordoostelijke staat.

Kennedy heeft Markey inmiddels gebeld om hem te feliciteren met de verkiezingswinst. De race tussen de twee Democraten geldt in de Verenigde Staten als een politieke titanenstrijd. Markey verloor nog nooit in zijn politieke carrière een verkiezing en een Kennedy verloor nog nooit in de thuisstaat van de illustere politieke dynastie, schreef The Washington Post onlangs.

Joe Kennedy III (39) geldt als een aanstormend talent binnen de Democratische partij. De telg uit het roemruchte Iers-Amerikaanse geslacht zit momenteel in het Huis van Afgevaardigden, het lagerhuis in het Amerikaanse Congres.

Markey (74), wordt in de VS gezien als een van de vaandeldragers van de klimaatbeweging en heeft het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen een prominente plaats gegeven op zijn politieke agenda. Hij wordt waarschijnlijk herkozen, aangezien Massachusetts van oudsher een Democratisch bolwerk is.