Kleinste stijging aantal coronadoden Italië sinds 9 maart

Het aantal dagelijkse doden door het nieuwe coronavirus in Italië is voor het eerst sinds 9 maart onder de 100 gebleven. De afgelopen 24 uur overleden 99 mensen aan de gevolgen van het longvirus. Het geregistreerde dodental in Italië staat nu op 32.007.

Bij 451 mensen werd het virus vastgesteld, dat is zelfs het laagste aantal sinds 2 maart. Het aantal geregistreerde besmettingen staat op 225.886. Nog 66.553 mensen zijn op dit moment besmet met het virus.

In Italië zijn maandag versoepelingen van de strenge maatregelen tegen het virus ingegaan. Veel winkels, bibliotheken, kerken en musea zijn weer geopend en mensen mogen weer familie bezoeken en buiten sporten.