Kleinste baby ter wereld mag ziekenhuis uit

Een baby die in december met 23 weken en 3 dagen werd geboren in de Amerikaanse stad San Diego, heeft het ziekenhuis vijf maanden later in goede gezondheid verlaten. Het meisje had een geboortegewicht van 245 gram - het gewicht van een pakje boter, nu weegt ze 2,3 kilo.

Het kindje werd destijds gehaald via een keizersnede, omdat de zwangerschap van de moeder gepaard ging met complicaties en levensbedreigend werd. Ze woog 7 gram minder dan de baby die tot nu toe gold als de kleinste baby ter wereld, die in 2015 werd geboren in Duitsland.

Het is opmerkelijk dat het Amerikaanse kindje is blijven leven. Artsen gaan ervan uit dat extreem vroeg geboren baby’s pas vanaf 24 weken redelijke tot goede overlevingskansen hebben.