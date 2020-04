Kleinere winkels mogen in Duitsland weer open

In Duitsland mogen vanaf maandag een aantal winkels de deuren weer openen. Het is een eerste stap in de versoepeling van de coronamaatregelen in het land.

Het gaat om kleinere winkels met een oppervlakte tot 800 vierkante meter. Bezoekers moeten zich wel aan afstandsregels kunnen houden. Ook boekhandels en fietsenwinkels mogen ongeacht de vloeroppervlakte weer open.

Grotere winkels en winkels in grote Duitse steden zullen later worden geopend als onderdeel van een gefaseerde terugkeer naar een normaler bestaan.

Overheden over de hele wereld kijken inmiddels hoe ze de lockdownmaatregelen kunnen versoepelen die meer dan de helft van de mensheid aan huis hebben gebonden en de wereldeconomie hebben verlamd.