Kleinere stijging coronabesmettingen in Duitsland

Het aantal coronabesmettingen in Duitsland is het afgelopen etmaal gestegen met 1484 en dat was minder dan een dag eerder. Een persoon overleed aan de gevolgen van de besmetting.

Het Robert Koch Instituut (RKI), de Duitse evenknie van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), registreerde donderdag met bijna 1900 gevallen nog een fiks sterkere toename van het aantal besmettingen.

Het totaal aantal besmettingen sinds het begin van de pandemie ligt in Duitsland nu op 256.850 en het aantal doden op 9342.