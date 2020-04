Kleinere groei aantal coronadoden in Italië

Het aantal doden door het coronavirus in Italië is de afgelopen 24 uur met 727 gegroeid naar 13.155. Dat liet het agentschap voor burgerbescherming woensdag weten. De stijging is kleiner dan dinsdag toen 837 nieuwe sterfgevallen werden gemeld.

Het aantal nieuwe besmettingen nam toe met 4782 naar 110.574. Dat was weer meer dan dinsdag. In Lombardije, de grootste brandhaard in Italië, groeide zowel het aantal doden als besmettingen weer sneller waarmee de afvlakkende trend werd gebroken.

Het agentschap meldde ook dat tot woensdag 16.847 mensen volledig zijn genezen van de besmetting. Er werden 12 nieuwe patiënten opgenomen op intensive care, waar woensdag bij elkaar 4035 mensen werden behandeld.

Italië heeft de meeste doden door het virus van alle landen in de wereld. Het hoogste aantal doden in een dag, 919, werd afgelopen vrijdag gemeld.