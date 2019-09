Kleiner massaprotest onafhankelijk Catalonië

De jaarlijkse massabetoging voor onafhankelijkheid van Catalonië heeft volgens de plaatselijke politie van Barcelona circa 600.000 mensen op de been gebracht. Een vertegenwoordiger van de centrale regering sprak van een half miljoen betogers, aldus Spaanse media. Het is een stuk minder dan vorige keren.

Vorig jaar schatten de autoriteiten in Barcelona de opkomst op 11 september op circa een miljoen separatisten. In 2014 lag het geschatte aantal betogers op de ‘nationale ’ feestdag van Catalonië, La Diada, op 1,8 miljoen. Op 11 september 1714 viel Barcelona na een lange belegering in handen van Spaanse en Franse troepen waarmee de regio onder het gezag kwam van de centralistisch ingestelde Spaanse koning Felipe V. Het land is al sinds de vijftiende eeuw vrijwel onafgebroken onderdeel van Spanje geweest.

Het radicale separatisme is voornamelijk recent opgekomen tijdens de jongste economische crisis die twaalf jaar terug begon. Separatisten vormen volgens opiniepeilers geen meerderheid, maar domineren dankzij het kiesstelsel desondanks de regioregering en regionale overheidsinstellingen. Pogingen van de regioregering om zich in 2017 eenzijdig en illegaal af te scheiden hebben tot een politieke impasse geleid.