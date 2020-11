Kleine uil reist mee in kerstboom naar New York

Bij het optuigen van de bekendste kerstboom in New York in Rockefeller Center troffen medewerkers dit jaar een kleine verrassing aan. Tussen de takken van de 23 meter hoge boom zat een klein uiltje verstopt.

De spar arriveerde deze week op het plein vanuit Oneonta in de staat New York. Volgens de krant New York Post kreeg de boom veel kritiek te verduren vanwege zijn „trieste, hangende uiterlijk”, maar toen bleek de kerstboom dit jaar een bijzonder cadeautje mee te hebben gebracht. Het gaat om een zaaguil, een soort dat maar 20 cm groot wordt.

„Ik vond het zo’n hartverwarmend kerstverhaal dat er een verrassing in de kerstboom zat,” zei Ellen Kalish van de wildopvang waar het uiltje naartoe werd gebracht. Het uiltje had al drie dagen niets gegeten, dus werd direct gevoerd. Ook gaf de opvang de uil een toepasselijke naam: Rockefeller. Na onderzoek door een dierenarts zal Rockefeller weer worden vrijgelaten in het wild.