Kleine protesten bij begin inreisverbod VS

Het inreisverbod voor een deel van de reizigers uit zes moslimlanden door de Verenigde Staten is donderdagavond (lokale tijd) zonder incidenten van start gegaan. Op veel grote luchthavens stond een handjevol demonstranten tegen de regering van President Donald Trump. Ook hadden zich advocaten op de vliegvelden gemeld.

De demonstranten protesteren tegen het inreisverbod dat deze week gedeeltelijk werd goedgekeurd door het Amerikaanse Hooggerechtshof. Kort voor het begin van het inreisverbod donderdagavond maakte de staat Hawaii bekend dat het een rechtszaak heeft aangespannen tegen de regering over een deel van het verbod. De staat procedeerde eerder al succesvol tegen een eerdere versie van het verbod.

De advocaten zijn aanwezig omdat er juridisch getouwtrek verwacht wordt als reizigers uit Iran, Libië, Somalië, Soedan, Syrië en Jemen niet worden toegelaten in de Verenigde Staten. Mensen zonder familie, werk of een bedrijf in de Verenigde Staten kunnen toegang tot het land geweigerd worden.