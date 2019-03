Kleine explosieven aangetroffen in Londen

In de Britse hoofdstad Londen zijn op drie plaatsen geïmproviseerde explosieven aangetroffen. Niemand raakte gewond, zegt de politie.

De explosieven zaten in opgestuurde pakketjes. Die zijn ontdekt in gebouwen bij de vliegvelden Heathrow en London City Airport en in een postkamer van het treinstation Waterloo. De pakketjes lijken volgens de eerste onderzoeksresultaten alleen een kleine brand te veroorzaken als ze worden geopend.

Volgens de politie is maar een van de drie pakketjes geopend. Dat gebeurde in het kantoorgebouw The Compass Centre bij luchthaven Heathrow. „Dat had tot gevolg dat het pakketje deels in brand vloog”, zegt de hoofdstedelijke politie. Het trein- en vliegverkeer ondervond geen hinder door de drie incidenten.