Kleine bus stort in Georgië in ravijn, 17 doden

In Georgië is een kleine bus van de weg geraakt en in een ravijn gestort. Daardoor zijn zeker zeventien passagiers om het leven gekomen, drie anderen zijn zwaargewond geraakt. Dat heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken zondagavond bekendgemaakt. Over de toedracht zijn nog geen mededelingen gedaan.

Volgens Georgische media was het voertuig, dat 80 meter lager neerkwam, eigendom van een reisonderneming en ging aan het drama een botsing met een auto vooraf. De reddingswerkzaamheden zijn door het slechte weer en de bergachtige omgeving nog niet afgerond.