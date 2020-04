Kleine bedrijven in Denemarken weer open na lockdown

In Denemarken gaan maandag de eerste kleine bedrijven weer open nadat het land op slot ging vanwege het coronavirus. Het gaat onder meer om kappers, schoonheidssalons en rijscholen, aldus de autoriteiten vrijdag. Denemarken was een van de eerste landen in Europa die maatregelen trof om het virus in te dammen.

„Niemand wil Denemarken een dag langer gesloten houden dan absoluut noodzakelijk is”, schrijft premier Mette Frederiksen op Facebook. Wel benadrukte zij dat het land „niet te snel moet gaan”, om zo de uitbraak alsnog onder controle te kunnen houden.

Het Scandinavische land versoepelde de coronamaatregelen al eerder deze week. Zo mochten kinderdagverblijven en lagere scholen woensdag al open. Middelbare scholen openen in mei pas weer de deuren. Wel blijven de grenzen dicht, zijn bijeenkomsten verboden en blijven restaurants, sportscholen en kroegen gesloten.

Het is niet het enige land dat de teugels wat laat vieren. Ook landen als Italië, Spanje en Oostenrijk versoepelen hier en daar wat maatregelen die eerder werden genomen vanwege het virus.