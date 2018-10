Kleine aardbeving op Java

Drie dagen na de verwoestende aardbeving op Sulawesi is het oosten van het Indonesische eiland Java opgeschrikt door een aardbeving. Die was maandag in de streek van Blitar, ruim 600 kilometer ten oosten van Jakarta, en had een kracht van 4,4 meldde de Jakarta Post. Meldingen van schade of slachtoffers zijn er niet aldus de krant.

Vrijdag was er in het noordwesten van Sulawesi een krachtige aardbeving met een kracht van 7,4 die een tsunami veroorzaakte. Tal van plaatsen langs de kust zoals Palu en Donggala zijn er verwoest.