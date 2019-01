Klein beetje lucht voor New Delhi

Regen heeft zondag een beetje meer lucht gegeven aan de inwoners van New Delhi. De Indiase hoofdstad is al twee maanden bedekt door een dikke smoglaag. De luchtkwaliteit is nu iets minder slecht geworden, maar nog steeds gekwalificeerd als „zeer slecht”.

De uiterst kleine, gevaarlijke deeltjes fijnstof in de lucht zijn iets afgenomen. Volgens de Centrale Raad voor de Controle op Verontreiniging, betreft het het laagste niveau sinds 4 november, maar is het nog altijd vijf keer te hoog.

De federale regering adviseert mensen met ademhalings- en hartproblemen nog steeds om vervuilde gebieden te mijden en bewegen in de openbare ruimte te beperken.

Een sterke daling van de temperatuur en windsnelheden, gecombineerd met voertuig- en industriële emissies, stof van bouwplaatsen en rook van afvalverbranding veroorzaakten de vervuiling over een groot deel van Noord-India.