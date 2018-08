Klacht over lawaai moskee: anderhalf jaar cel

Een Indonesische vrouw die klaagde over geluidsoverlast door een moskee, is veroordeeld tot een gevangenisstraf van anderhalf jaar. Een rechtbank in Indonesië oordeelde dat de 44-jarige boeddhist zich schuldig maakte aan godslastering, bericht de krant Jakarta Post.

De vrouw uit Noord-Sumatra had zich beklaagd over de gebedsoproep van het lokale islamitische gebedshuis. Ze zou in 2016 hebben gezegd dat die oproep ,,te luid'' was en pijn deed aan haar oren. Ook vroeg de Chinees-Indonesische vrouw of het volume van de luidspreker omlaag kon.

Het nieuws over haar kritiek op de moskee was volgens de krant vermoedelijk de aanleiding voor ernstige rellen. Woedende moslims vielen tempels aan en vernielden onder meer gebedsapparatuur en Boeddhabeelden. De politie arresteerde negentien relschoppers. Zij kregen gevangenisstraffen van één tot vier maanden.

De advocaat van de vrouw heeft aangekondigd in hoger beroep te gaan.