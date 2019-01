Klacht over hakenkruis op vuurwerk

In Duitsland heeft een hakenkruis op de verpakking van Chinees vuurwerk voor ophef gezorgd. Importeur Weco, een grote speler op de Europese markt, heeft zaterdag beloofd opheldering te verschaffen om herhaling te voorkomen. Een koper had op de onderkant van een vuurfontein een afbeelding ontdekt die verdacht veel leek op een gespiegeld hakenkruis met rijksadelaar en daarvan melding gemaakt.

Een woordvoerder van Weco zei dat de Chinese fabrikant van dit type vuurwerkpotten er jaarlijks vele miljoenen maakt. Tegen de voorschriften in is in dit geval geen gebruik gemaakt van ‘ongerept’ papier. „Op de Chinese markt heerst al jaren schaarste”, luidde de verklaring. Daardoor zijn er verschillende soorten oud papier gebruikt, afkomstig van wisselende toeleveranciers.

De zegsman riep in herinnering dat de swastika in veel Aziatische landen gebruikt wordt als gelukssymbool. Daarom is het uitgesloten dat de Chinese leverancier naar het nationaalsocialisme heeft willen verwijzen.