Klaargestoomd voor de Amerikaanse marine

De petten gaan de lucht in, het zit erop. Vier jaar afzien aan de United States Naval Academy (USNA) is voorbij. De dames en heren zijn klaargestoomd voor de marine of mariniers. „Het eerste wat studenten hier verliezen is hun haar.”

De marineacademie in het schilderachtige stadje Annapolis, hoofdstad van de staat Maryland, telt 4500 studenten. Jaarlijks worden er duizend nieuwe studenten toegelaten tot de officiersopleiding voor de Amerikaanse marine en het Korps Mariniers. Behalve goede resultaten op de highschool moeten eerstejaarsstudenten (zogenaamde plebes) een aanbeveling op zak hebben van hun vertegenwoordiger in het Amerikaanse Congres.

„Het eerste wat studenten hier verliezen is hun haar”, zegt Luise Fiebig, die rondleidingen verzorgt op het uitgestrekte terrein. Het leven op de campus is strak ingedeeld in studie, sport en drie keer per dag gezamenlijk eten. Met vooraf exercities. Om 23.00 uur precies gaat het licht uit.

Sport

De militaire opleiding bestaat al sinds 1845 en streek destijds neer op het terrein van een voormalig fort. Van de 500 stafleden is ruwweg de helft professor (burgers) en de helft instructeur (militairen). Sport staat op de USNA in hoog aanzien. Op de campus staan een overdekt zwembad met olympische afmetingen en verschillende sporthallen. Jaarlijks hoogtepunt is de footballwedstrijd tussen de marine en de landmacht.

De opleiding is vergelijkbaar met het Koninklijk Instituut voor de Marine in Den Helder. De studenten hebben de rang van midshipsman (adelborst), en na hun afstuderen binnen vier jaar worden ze aangesteld als ensign (luitenant-ter-zee 3e klasse) bij de marine of tweede luitenant bij de mariniers. Daar moeten ze minstens vijf jaar blijven. „De opleiding is gratis”, zegt Fiebig. „Trouwen tijdens de studie is uitgesloten. Verkering hebben mag wel, maar niet op de campus.”

Bancroft Hall is de huisvesting voor de duizenden studenten en volgens Fiebig „de grootste slaapzaal ter wereld.” Het pand telt 8 kilometer aan gangen met 1800 kamers waar de midshipsmen met twee, drie, vier of zes bij elkaar huizen. „De meesten van hen slapen niet onder de door de marine verstrekte lakens”, weet Fiebig. „Dan kunnen ze ’s ochtends negen minuten langer slapen. Hoeven ze hun bed niet op te maken.”

Koepel

Het immense terrein telt twee kerken, waarvan de Navy Academy Chapel de grootste is. De 59 meter hoge koepel van het godshuis is vanuit de verre omtrek te zien en werd in 1961 bestempeld als een National Historic Landmark. Er kunnen 2500 mensen in de kerk, die wordt gebruikt voor diensten en begrafenissen, maar ook bij ceremonies. Populair onder studenten is het ook om, na de studie, in de kerk te trouwen. Onder de kerk bevindt zich de crypte van John Paul Jones, de ‘vader’ van de US Navy. In de sarcofaag met zijn overblijfselen zijn de namen van zijn schepen gegraveerd.

Opvallend is het orgel in de kerk. Het stamt uit 1908 en telt 268 stemmen. De organist kan die inzetten door middel van een van het grootste aantal trekknoppen ter wereld op een orgel. Het zijn er 522. Menskracht ter linker- en ter rechterzijde van de organist is aan te bevelen.

Carter

Verschillende bekende Amerikanen studeerden aan de US Naval Academy, zoals Jimmy Carter, de 39e president van de Verenigde Staten, kolonel Oliver North en astronaut James Irwin. Misschien wel de bekendste alumni van de Naval Academy is de vorig jaar overleden senator John McCain. Hij schopte het tot kapitein-ter-zee, verliet de marine in 1981 en ging de politiek in. Hij was meer dan dertig jaar senator van Arizona, een staat in het zuidwesten van de Verenigde Staten. In die tijd deed hij twee keer een mislukte poging om president van Amerika te worden.

Verschillende keren tijdens zijn leven keerde John McCain terug naar Annapolis. Ook zijn laatste gang voerde erheen. McCain ligt begraven op het terrein van de academie (zie ”Leven en dood in Annapolis”). Dat zijn vader en zijn grootvader beiden begraven zijn op de Nationale Begraafplaats in Arlington, waar bijvoorbeeld ook president John F. Kennedy ligt, is een feit. Maar McCain kon niet loskomen van Annapolis. Admiraal Charles ”Chuck” Larson, een vriend en studiegenoot, reserveerde vlak voor zijn dood in 2014 vier graven: twee voor hem en McCain en twee voor hun echtgenotes.

Blue Angels

Na vier jaar zwoegen en zweten breekt voor de studenten dan eindelijk de diploma-uitreiking –Graduation Day– aan, dit jaar op vrijdag 24 mei. Het is het einde van een week vol ceremonies, optredens, diners en feesten. In een gigantisch stadion in Annapolis worden de afstuderende adelborsten officieel aangesteld bij marine en mariniers. De Blue Angels, het demonstratieteam van de Amerikaanse marine, komen over met hun vliegtuigen en de kersverse militairen gooien hun petten in de lucht. De traditie wil dat een politicus uit Washington DC bij de ceremonie het woord voert. Vorig jaar was president Donald Trump van de partij, dit jaar is dat minister van Defensie Patrick Shanahan.

Leven en dood in Annapolis

Het kerkhof op het terrein van de Naval Academy ligt op een heuvel met uitzicht op de rivier de Severn. Grote grafstenen domineren. Zoals die van admiraal Arleigh A. Burke, overleden op 1 januari 1996. Of dat van admiraal Elmo Russell Zumwalt, overleden op 2 januari 2000. Naar beide admiraals zijn schepen bij de Amerikaanse marine genoemd.

Het is op de heuvel even zoeken naar het graf van John McCain. Een bescheiden steen, Amerikaanse vlaggetjes en kaartjes met wensen en gebeden. De gevierde senator uit Arizona overleed op 25 augustus 2018 aan de gevolgen van een kwaadaardige hersentumor. McCain was een van de weinige Republikeinen in de Senaat die luid en duidelijk hun afkeuring uitspraken als president Trump weer eens vanuit de heup schoot.

Sinds zijn geboorte in augustus 1936 op een marinebasis in Panama was wel duidelijk welke kant het met John Sidney McCain III op zou gaan. Zowel zijn vader als zijn grootvader was admiraal bij de Amerikaanse marine. Hij volgde hun spoor en meldde zich in 1954 aan de poort van de officiersopleiding in Annapolis. „Ik heb meer fouten gemaakt dan ieder ander die je kent”, zei McCain in een interview tijdens de Naval History Conference in 2017. „Maar één ding is me altijd bijgebleven en heeft me geleid, en dat is wat ik leerde op de eerste dag dat ik door de hoofdpoort het terrein van de academie opliep. Doe het juiste en doe het eervol, en het kan nooit verkeerd gaan.”

Het graf van McCain is vlak bij de plek waar hij en Chuck Larson elkaar voor het eerst ontmoetten. „Terug naar waar het begon”, aldus McCain in zijn laatste boek ”The Restless Wave”, waarin hij onthulde in Annapolis te willen worden begraven. In de zomer van 1993 sprak de senator uit Arizona de afgestudeerde officieren toe in het stadion op de Naval Academy, vlak bij de begraafplaats. „Ik ga naar mijn graf in dankbaarheid aan mijn Schepper, omdat Hij me toestond getuige te zijn van moed en eer. Dat geldt ook voor jullie. Mijn tijd glijdt voorbij. Jullie tijd komt eraan. Weet dan wat je plicht is.”

Vrouwen op West Point

Aan West Point, de oudste Amerikaanse militaire academie, studeren dit jaar 34 Afrikaans-Amerikaanse vrouwen af, het hoogste aantal ooit in de geschiedenis van de prestigieuze academie. En dat is niet het enige historische feit voor deze opleiding van officieren bij de Amerikaanse landmacht. Op Graduation Day, zaterdag 25 mei, zullen ook negentien Spaanstalige vrouwelijke cadetten afstuderen. En dit jaar rondt de 5000e vrouwelijke cadet haar studie aan West Point in de staat New York af. Pas in 1980 werden vrouwen toegelaten tot de officiersopleiding van de Amerikaanse landmacht. De Amerikaanse vicepresident Mike Pence voert op 25 mei het woord.