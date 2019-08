Kirgizië pakt oud-president Atamabajev op

Veiligheidstroepen in Kirgizië hebben oud-president Almazbek Atambajev donderdag aangehouden in zijn woning in een dorp in de buurt van de hoofdstad Bisjkek. Dat gebeurde na gevechten tussen veiligheidstroepen en aanhangers van de oud-president. Daardoor viel een dode en raakten tientallen mensen gewond.

Atambajev was tussen 2011 en 2017 president van Kirgizië. Volgens de huidige president Sooronbaj Jeenbekov heeft Atambajev zich schuldig gemaakt aan corruptie. De oud-president ontkent dat hij heeft gesjoemeld. Hij zegt dat de beschuldigingen aan zijn adres politiek gemotiveerd zijn.

Militairen hadden Atambajev woensdag al willen oppakken, maar dat mislukte door verzet van gewapende aanhangers van het voormalig staatshoofd. De sympathisanten van Atambajev namen toen zes militairen gevangen die ze na een tijdje weer vrijlieten.