Kirgizië geeft laatste inwoners nationaliteit

In het Aziatische land Kirgizië hebben donderdag de laatste staatloze mensen van het land een paspoort gekregen. Toen de Sovjet-Unie in 1991 uit elkaar viel, kregen duizenden mensen geen Kirgizische nationaliteit. De VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR startte daarom in 2014 een campagne onder de naam ‘I belong’, met als doel iedereen zonder staat binnen tien jaar tijd een eigen nationaliteit te geven.

De VN noemen het feit dat iedereen in Kirgizië nu een paspoort heeft „een grote doorbraak”. Tijdens een speciale plechtigheid in de hoofdstad Bisjkek kregen de vijftig staatsloze mensen in het land donderdag hun paspoort. Onder die vijftig mensen waren vijftien kinderen.

De baas van UNHCR, Filippo Grandi, prijst Kirgizië omdat het in vijf jaar tijd 13.700 mensen een paspoort heeft gegeven. In een verklaring zegt Grandi te hopen dat andere landen dat voorbeeld zullen volgen. Zo hebben in landen als Turkmenistan, Tajikistan en Kazachstan nog steeds velen geen paspoort.

Naar schatting zijn er wereldwijd nog tussen de 10 en 15 miljoen mensen zonder nationaliteit.