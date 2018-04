Kindsoldaten komen vrij in Zuid-Soedan

Gewapende groepen in Zuid-Soedan laten ruim tweehonderd kindsoldaten vrij. Volgens VN-kinderorganisatie UNICEF is dat het resultaat van onderhandelingen van de organisatie en de regering van Zuid-Soedan met twee gewapende groepen in het land

Het gaat in totaal om 112 jongens en 95 meisjes die als kindsoldaat leefden. Dinsdag dragen zij tijdens een speciale ceremonie hun uniformen over. De kinderen worden geregistreerd en medisch onderzocht. Ze draaien daarna mee in een re-integratieprogramma en krijgen de komende maanden psychosociale ondersteuning.

In februari van dit jaar werden al 348 kinderen vrijgelaten. Er staan nog meer acties gepland om kindsoldaten te laten gaan in mei en juni.

Zuid-Soedan is sinds 2011 onafhankelijk. Het vecht sinds 2013 met de noordelijke buurman Soedan en daarnaast voeren allerlei stammen in het land voortdurend strijd met elkaar.