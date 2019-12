Kinderen vechten met iPad tegen autodief

Een jonge autodief in de Amerikaanse stad Chicago denkt in het vervolg wel twee keer na voordat hij een auto steelt waarin nog kinderen zitten. Hij greep zijn kans toen een vader pizza ging halen en zijn SUV met daarin drie kinderen voor de pizzeria parkeerde. Terwijl hij wegscheurde zetten de kinderen het op de achterbank het op een gillen en gingen de strijd met de jongen aan.

De 9-jarige zoon sloeg de autodief op zijn hoofd met zijn iPad, terwijl zijn 16-jarige zus zijn keel dichtkneep. Intussen belde ze het alarmnummer. „Dat telefoontje was nog geen dertig seconden bezig, toen hij uit de auto sprong”, zei het meisje later tegen de zender WGN. Een 4-jarig zusje zat eveneens in de auto. De kinderen bleven ongedeerd.