Kinderen uur gegijzeld in Duitse sporthal

In een sporthal in de Duitse plaats Lengerich, tussen Münster en Osnabrück, zijn maandag aan het begin van de avond tientallen kinderen en enkele begeleiders gegijzeld door een 25-jarige man. Hij bedreigde de trainingsgroep en hield de leden ruim een uur vast. De dader, die alleen handelde, is door een bijzondere eenheid van de politie ingerekend. Volgens de eerste berichten is niemand gewond geraakt.

Op het moment dat de verdachte de gymnastiekzaal binnendrong, oefenden daar 43 kinderen en jongeren onder leiding van twee volwassenen. Wat zijn motief was is nog onduidelijk. De jeugdige gijzelaars zijn inmiddels weer onder de hoede van hun ouders. Ook de trainsters bleven „ogenschijnlijk ongedeerd”. Mogelijk moet slachtofferhulp nog worden ingezet.