Kinderen uit Griekse vluchtelingenkampen naar Portugal en Finland

Portugal en Finland hebben 49 kinderen zonder ouders of begeleiders overgenomen uit overvolle vluchtelingenkampen op de Griekse eilanden. Nu de coronacrisis is geluwd en reizen weer gemakkelijker is, kan er vaart komen in de verhuizing van deze alleenstaande minderjarige asielzoekers, hoopt de Europese Commissie.

Griekenland herbergt meer dan 4800 van deze kinderen, die er vaak beroerd aan toe zijn. Hulpverleners houden ook nog altijd de adem in of het coronavirus niet in de kampen toeslaat.

Een twaalftal Europese landen, waaronder Duitsland, Frankrijk en België, heeft aangeboden tot tweeduizend minderjarige asielzoekers van Griekenland over te nemen. Nederland doet niet mee. Wel heeft staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Justitie en Veiligheid) de Grieken hulp toegezegd bij de opvang en begeleiding van de kinderen.