„Kinderen Rohingya in levensgevaar”

De levens van Rohingya-kinderen in de vluchtelingenkampen rond Cox’s Bazar in Bangladesh zijn in gevaar. Dit zegt Maya Vandenent, hoofd gezondheidszorg van VN-kinderorganisatie Unicef in Bangladesh. Vandenent bespreekt dinsdag in Nederland de situatie in de kampen met het ministerie van Buitenlandse Zaken.

In de overvolle kampen rond Cox’s Bazar verblijven ruim 688.000 Rohingya-vluchtelingen uit buurland Myanmar. Onder hen zijn zo’n 399.000 kinderen. Volgens Unicef is er een groot gebrek aan voedsel, schoon drinkwater, medicijnen en toiletten in de kampen, waardoor een levensgevaarlijke situatie ontstaat.

„De situatie is nu al erbarmelijk, maar als binnenkort het cycloonseizoen begint, lopen nog meer kinderen risico slachtoffer te worden van potentieel dodelijke ziektes als mazelen, difterie en cholera”, zegt Vandenent in een verklaring. Unicef probeert een grootschalige uitbraak van ziektes in de kampen te voorkomen door zoveel mogelijk mensen in te enten.