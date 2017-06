Kinderen rapen explosief op: zes doden

Zes kinderen zijn zondag in een dorp in het noordwesten van Pakistan om het leven gekomen toen ze een explosief aanzagen voor speelgoed. Twee andere jongeren raakten gewond door het incident in het gebied Zuid-Waziristan, berichtten Pakistaanse media.

Een familielid van een van de slachtoffers zei dat de kinderen aan het spelen waren toen ze het explosief opraapten, dat kennelijk erg leek op speelgoed. Vier kinderen overleden na de ontploffing ter plekke, twee anderen stierven later. De overheid beloofde dat de gezinnen van de slachtoffers niet hoeven op te draaien voor de medische kosten.

De streek werd zaterdag al opgeschrikt door een vergelijkbaar voorval. Toen stierven twee kinderen uit een nabijgelegen dorp nadat ze tijdens het spelen op een landmijn waren gestapt. Volgens de autoriteiten zijn sinds 2016 al 31 mensen in de Zuid-Waziristan gedood of verminkt door geïmproviseerde explosieven.