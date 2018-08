Kinderen overleden na bootongeval Turkije

Zeker negen mensen zijn om het leven gekomen doordat hun boot kapseisde voor de Turkse kust. Het gaat om zeven kinderen en twee vrouwen, zegt het districtshoofd van Kuşadasi tegen het Turkse staatspersbureau Anadolu. Zij probeerden volgens de autoriteiten illegaal over te steken naar Europa.

De boot raakte in de problemen bij de Turkse provincie Aydin. De Turkse kustwacht stuurde vervolgens een reddingsteam op pad. Ook verleenden een helikopter en een vliegtuig bijstand. De hulpverleners wisten vier drenkelingen te redden. Ze troffen negen lichamen aan in zee. Over de nationaliteit van de slachtoffers is nog niets bekendgemaakt.