‘Kinderen missen cruciale maaltijden door sluiten scholen’

Zeker 370 miljoen kinderen missen belangrijke maaltijden doordat de scholen gesloten zijn vanwege het coronavirus. Dat meldt UNICEF. Het kan ernstige gevolgen hebben voor de gezondheid van deze kinderen, volgens de organisatie.

„Voor miljoenen kinderen over de hele wereld is de maaltijd die ze op school krijgen de enige maaltijd van de dag”, aldus Suzanne Laszlo, directeur van UNICEF Nederland. „We moeten nu actie ondernemen om te voorkomen dat de coronapandemie een hongercatastrofe wordt.”

Volgens UNICEF is school voor veel van de 370 miljoen kinderen de enige manier om aan de armoede te ontsnappen. Dat ze nu niet meer naar school gaan en geen eten meer krijgen, kan voor die kinderen grote gevolgen hebben, aldus de organisatie.

„Naast schoolmaaltijden krijgen veel kinderen in arme landen via school toegang tot gezondheidsdiensten, zoals vaccinaties en ontworming”, stelt UNICEF in een verklaring. UNICEF is samen met het Wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties (WFP) bezig om ervoor te zorgen dat de maaltijden ook buiten de scholen om kunnen worden uitgedeeld. Zodra de scholen weer opengaan wil UNICEF dat er eten is en de gezondheidsprogramma’s moeten worden hervat. Daar wordt nu aan gewerkt.

Het ontbreken van school vormt volgens UNICEF vooral voor meisjes een groot probleem. „Schoolmaaltijden zijn extra cruciaal voor meisjes”, staat in de verklaring. „In veel landen kan de belofte van een maaltijd voldoende zijn om ouders die leven in armoede, hun dochter naar school te laten gaan, waardoor ze kan ontsnappen aan zwaar werk of een vroeg huwelijk.”