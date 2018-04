Kinderen marcheren met Turkse vlaggen in Weense moskee

Marcherende kinderen in militaire uniformen in een moskee hebben in Oostenrijk ophef veroorzaakt. De kinderen marcheerden achter Turkse vlaggen in een van de grootste moskeeën van Wenen. De autoriteiten beginnen een onderzoek nadat beelden van die optocht op internet verschenen.

Het gebedshuis wordt bestierd door de Turkse culturele vereniging ATIB, die directe banden heeft met het Turkse religieuze overheidsorganisatie Diyanet . Met het marcheren werd de slag bij Gallipoli uitgebeeld die de Turken in de Eerste Wereldoorlog wonnen.

De stad Wenen heeft de afdeling voor Jeugd en Familie opdracht gegeven te onderzoeken of er „voor de jeugd gevaarlijke activiteiten” hebben plaatsgevonden, aldus Oostenrijkse media dinsdag.