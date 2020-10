Kinderen komen om door bommen op Afghaanse moskee

Door een luchtaanval op een moskee in het noorden van Afghanistan zijn twaalf kinderen om het leven gekomen. De aanval was in een district waar Talibanstrijders eerder meer dan veertig Afghaanse veiligheidstroepen hadden gedood, aldus lokale autoriteiten.

De luchtaanval in de provincie Takhar werd uitgevoerd nadat uit informatie zou zijn gebleken dat de Talibanstrijders naar de moskee waren gegaan en in het gebedshuis verbleven. Ze waren daar echter al vertrokken.

Het geweld tussen de Taliban en regeringstroepen in Afghanistan duurt voort, ondanks de vredesbesprekingen die worden gevoerd in Qatar. De Taliban hebben tot nu toe een wapenstilstand niet geaccepteerd.