Kinderen Khashoggi ontkennen deal met Saudi’s

De kinderen van de vermoorde Saudisch-Amerikaanse journalist Jamal Khashoggi hebben ontkend een financiële genoegdoening van Saoedi-Arabië te hebben ontvangen voor de moord op hun vader vorig jaar.

De Amerikaanse krant The Washington Post meldde vorige week dat Khashoggi’s vier kinderen huizen ter waarde van vele miljoenen en maandelijkse toelages van tienduizenden dollars van de Saudische overheid hebben ontvangen.

„Op dit moment is de rechtszaak over de moord nog gaande en er is niet gesproken over genoegdoening. Ook is er geen betaling geweest,” laat zoon Salah Khashoggi weten.

De kritische journalist werd op 2 oktober vorig jaar in het Saudische consulaat in het Turkse Istanbul door Saudische agenten vermoord.