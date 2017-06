Kinderen in Zuid-Soedan overleden door mazelenvaccinatie

Vijftien kinderen, allen niet ouder dan vijf jaar, zijn in Zuid-Soedan overleden als gevolg van een vaccinatie tegen de mazelen. Volgens het ministerie van Volksgezondheid is er sprake van een „menselijke fout”. Er zouden vervuilde injectienaalden zijn gebruikt en bovendien was het vaccin niet zorgvuldig opgeborgen. De kinderen zouden allemaal met één en dezelfde injectienaald zijn ingeënt.

Ook bij andere kinderen waren de injectienaalden niet steriel. Daardoor werden er veel ziek. Ze kregen koorts, moesten overgeven of kregen diarree. De regering heeft een onderzoek ingesteld om vast te stellen wie verantwoordelijk is, meldde Sky News vrijdag.

Ondanks de sterfgevallen benadrukte de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) het belang van de vaccinatie. Daarvoor komen twee miljoen kinderen in het land in aanmerking.