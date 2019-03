Kinderen in Italië op het nippertje gered uit gekaapte schoolbus

Een kaping van een schoolbus met 51 kinderen en enkele leerkrachten woensdagmiddag ten zuiden van Milaan is na een half uur door de politie beëindigd. De dader was de chauffeur van de bus, een 47-jarige man van Senegalese afkomst.

Volgens getuigen liet de man al rijdend een leerkracht de handen vastbinden van de meeste schoolkinderen uit groep 8 van een basisschool en liet hij hun mobieltjes afnemen. De man liet vervolgens een jerrycan met benzine in de bus leeglopen, en dreigde met een aansteker in de hand om de bus in brand te steken.

Een van de telefoons was ongemerkt op de grond gevallen en omdat een leerkracht de kinderen doelbewust losjes had vastgebonden, lukte het één van de kinderen om zichzelf los te wringen, het mobieltje op te pakken en naar zijn ouders te bellen. Die belden daarop de politie.

Drie politieauto’s dwongen de bus tot stoppen waarop die tegen een vangrail reed. De dader stak vervolgens de bus in brand, maar aan de achterzijde hadden politieagenten inmiddels enkele ruiten ingeslagen, zodat de kinderen de bus konden verlaten.

Alle kinderen werden gered. Van de inzittenden moesten er 12 in een ziekenhuis worden opgenomen wegens lichte vergiftigingsverschijnselen. Ook twee leerkrachten moesten worden behandeld. De dader werd gearresteerd. De bus brandde geheel uit.

Volgens een meisje dat in de bus zat zou de dader hebben geroepen „Stop de doden op de Middellandse Zee.” Daarmee doelde hij kennelijk op migranten die bij de illegale overtocht naar Europa verdrinken.

De Italiaanse premier Matteo Salvini reageerde via Twitter. Refererend aan het strafblad van de man, schreef de premier te willen weten „hoe het kan dat iemand die is veroordeeld voor rijden onder invloed en voor seksueel geweld een schoolbus bestuurt.”

De man had sinds 2004 de Italiaanse nationaliteit.